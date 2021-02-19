Отец убитой девочки в Чите снял душераздирающее видео





Видео не рекомендуется для просмотра впечатлительным людям:





Папа девочки на видео рассказывает, что сосед постучался так, как стучатся дети. Девочка подумала, что это её подружка и побежала встречать.



- Вот она – дырка, через которую пришла смерть к моей дочери. Вот так вот. Вышел из своей квартиры с ружьём, подошёл, постучался. Постучался потихонечку, как стучатся дети, когда приходят к доченьке. Доча думала – подружка к ней пришла и побежала навстречу, - рассказывает отец.



Он считает, что убийца целился в него самого.



- Вот до сюда успела добежать. Тут вот диван у меня, он неоднократно был дома и выстрелил как раз в сторону дивана. Судя по всему, целился в меня, в сторону дивана. Мелким стуком подманил доченьку, у нас всё в дроби. Она выбежала с той комнаты, добежала до сюда, до тумбочки, и здесь её настигла просто смерть, - сквозь слёзы рассказал мужчина.



Девочка получила несовместимые с жизнью ранения головы и груди. Она забежала в комнату, крикнула «Папа, меня убили!» и упала ему на руки.



- Ещё не отмыли кровь. Насквозь в стену в этой комнате зашли пули, там остались. Даже ещё торчат вон они. Тут, в стекле, везде, в подоконнике. Осколки отлетали, - показывает убитый горем мужчина.



Отец безуспешно пытался спасти дочь:



- Забежала моя маленькая и упала здесь на пол. Я её подхватил здесь на руки, десять минут до приезда врачей ждал их. Она истекала кровью. Я останавливал, затыкал ей, затыкал раны. Думал простое ранение. Она на руках умерла. Врачи сказали: «не сопоставимо с жизнью, умерла сразу». Носорожек мой, доченька моя.



Подозреваемый в убийстве заключен под стражу. Ранее он был судим за повторное вождение в нетрезвом виде. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

