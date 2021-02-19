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Отец убитой девочки в Чите снял душераздирающее видео

Отец убитой девочки в Чите снял душераздирающее видео
Происшествия, 
Отец застреленной девочке опубликовал видео с рассказом о произошедшем

Отец убитой соседом в Чите девятилетней девочки опубликовал душераздирающее видео из своей квартиры, где была застрелена его дочь. В видео, которое он выложил на YouTube, отец рассказал свою версию произошедшего.

Как сообщал «Байкал Daily», трагедия произошла 17 февраля. Пьяный мужчина из-за ссоры с соседями выстрелил в их закрытую входную дверь. В результате была убита девятилетняя девочка – дочь хозяина квартиры. 

Видео не рекомендуется для просмотра впечатлительным людям:
Папа девочки на видео рассказывает, что сосед постучался так, как стучатся дети. Девочка подумала, что это её подружка и побежала встречать.

- Вот она – дырка, через которую пришла смерть к моей дочери. Вот так вот. Вышел из своей квартиры с ружьём, подошёл, постучался. Постучался потихонечку, как стучатся дети, когда приходят к доченьке. Доча думала – подружка к ней пришла и побежала навстречу, - рассказывает отец.

Он считает, что убийца целился в него самого.

- Вот до сюда успела добежать. Тут вот диван у меня, он неоднократно был дома и выстрелил как раз в сторону дивана. Судя по всему, целился в меня, в сторону дивана. Мелким стуком подманил доченьку, у нас всё в дроби. Она выбежала с той комнаты, добежала до сюда, до тумбочки, и здесь её настигла просто смерть, - сквозь слёзы рассказал мужчина.

Девочка получила несовместимые с жизнью ранения головы и груди. Она забежала в комнату, крикнула «Папа, меня убили!» и упала ему на руки.

- Ещё не отмыли кровь. Насквозь в стену в этой комнате зашли пули, там остались. Даже ещё торчат вон они. Тут, в стекле, везде, в подоконнике. Осколки отлетали, - показывает убитый горем мужчина.

Отец безуспешно пытался спасти дочь:

- Забежала моя маленькая и упала здесь на пол. Я её подхватил здесь на руки, десять минут до приезда врачей ждал их. Она истекала кровью. Я останавливал, затыкал ей, затыкал раны. Думал простое ранение. Она на руках умерла. Врачи сказали: «не сопоставимо с жизнью, умерла сразу». Носорожек мой, доченька моя.

Подозреваемый в убийстве заключен под стражу. Ранее он был судим за повторное вождение в нетрезвом виде. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
убийство убийство малолетнего
 
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