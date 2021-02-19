Читинец, застреливший 9-летнюю девочку, заключен под стражу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Из-за ссоры с соседями мужчина выстрелил в дверь и убил ребёнка



Продолжается расследование уголовного дела об убийстве девятилетней девочки в Чите. Трагедия, о которой уже узнали многие россияне, произошла 17 февраля в многоквартирном жилом доме. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за конфликта с соседями, выстрелил в закрытую входную дверь и убил ребёнка.



Девочка получила огнестрельные ранения грудной клетки и головы. Она скончалась на месте.



Мужчина незамедлительно был задержан и доставлен в Следственный комитет, где при допросе частично признал вину. Обвиняемый сообщил, что конфликт с соседом произошел из-за шума, связанного с ремонтными работами. Изучение личности обвиняемого показало, что он ранее судим, не имеет постоянного источника дохода, сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.



19 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор.



Проведена проверка показаний обвиняемого на месте происшествия, допросы потерпевших, свидетелей, в том числе должностных лиц органов системы профилактики и лицензионно-разрешительной системы. Идут осмотры, назначен ряд экспертных исследований.



Ход следствия находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

