Из-за ссоры с соседями мужчина выстрелил в дверь и убил ребёнка
Продолжается расследование уголовного дела об убийстве девятилетней девочки в Чите. Трагедия, о которой уже узнали многие россияне, произошла 17 февраля в многоквартирном жилом доме. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за конфликта с соседями, выстрелил в закрытую входную дверь и убил ребёнка.
Девочка получила огнестрельные ранения грудной клетки и головы. Она скончалась на месте.
Мужчина незамедлительно был задержан и доставлен в Следственный комитет, где при допросе частично признал вину. Обвиняемый сообщил, что конфликт с соседом произошел из-за шума, связанного с ремонтными работами. Изучение личности обвиняемого показало, что он ранее судим, не имеет постоянного источника дохода, сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.
19 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор.
Проведена проверка показаний обвиняемого на месте происшествия, допросы потерпевших, свидетелей, в том числе должностных лиц органов системы профилактики и лицензионно-разрешительной системы. Идут осмотры, назначен ряд экспертных исследований.
Ход следствия находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Читинец, застреливший 9-летнюю девочку, заключен под стражу
Происшествия, Фото:
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