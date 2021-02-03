В Улан-Удэ под колёса машины попал 6-летний ребёнок

Сейчас мальчик находится дома.





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Отметим, ребёнок был в сопровождении своего папы.

Накануне, 2 февраля, около шести часов вечера на проспекте Строителей в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал шестилетний мальчик.- 26-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио», следуя по проспекту Строителей в дворовой территории между домами 8 и 12 совершил наезд на шестилетнего ребёнка. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травму, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.В этом спальном район интенсивное движение внутри дворов. Здесь находится несколько детских садов, и крупная школа №49. Между дворами сквозные проезды, это очень удобно для автомобилей экстренных служб, однако этим удобством злоупотребляют обычные автомобилисты.