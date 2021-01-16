Искусанного собаками юного улан-удэнца доставили в Москву

Как сообщал «Байкал-Daily», 11-летнего улан-удэнца спецбортом отправили в Москву. Вчера самолёту пришлось сделать посадку в Сургуте на дозаправку. Тогда выявилась поломка - при посадке произошла деформация колеса стойки шасси.
Ребёнка временно госпитализировали в городскую клиническую областную больницу. Для матери мальчика организовали проживание в гостинице.
Сургутской транспортной прокуратурой начата проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности полётов.
Сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что ребёнок доставлен в российскую столицу.
- Ребёнок доставлен из Сургута в Москву, - прокомментировали в минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», собаки набросились на ребёнка в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ 12 января. Его искусали с ног до головы, пока псов с трудом не отогнал пожилой прохожий. Расходы на транспортировку в Москву, лечение ребёнка, а также проживание его мамы в столице, взяли на себя власти Бурятии.
Накануне стало известно, что, предположительно, поймали последнюю собаку из тех, что напали на мальчика.