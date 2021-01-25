Подозреваемый в поджоге задержан
Сегодня около часа ночи пытались поджечь здание Прибайкальского районного суда Бурятии. Полицейские задержали по подозрению в поджоге ранее неоднократно судимого 33-летнего мужчину, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
По предварительным данным, мужчина использовал бутылку с зажигательной смесью.
Кроме того, он же пытался поджечь припаркованную машину.
Мотивы преступления выяснит следствие.
В Прибайкальском райсуде идёт сейчас, пожалуй, самый громкий судебный процесс – разбирательство по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. На прошлой неделе состоялось предварительное слушание. На сегодня, 25 января, назначено судебное заседание.
Сам обвиняемый от комментариев журналистам на этапе предварительного слушания отказался.
В Бурятии пытались поджечь здание суда, где идёт дело Баира Жамбалова
Происшествия, Фото:
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