Александр Хинштейн: «Я сомневаюсь, что у Жамбалова есть совесть»



По версии следствия, девушка погибла по колёсами «Тойоты Лэнд Крузера», принадлежащем политику. Водитель сбил студентку и скрылся с места происшествия, спустя некоторое время девушка скончалась в больнице. Через несколько часов в отдел полиции пришёл друг Жамбалова. Он заявил, что якобы именно он находился за рулём иномарки, поскольку перед выездом они поменялись автомобилями. Но после кропотливой работы следствие пришло к выводу, что за рулём всё же был Баир Жамбалов. Свою вину он так и не признал , сообщало следствие в конце 2020 года.





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- К сожалению, мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда закон для сильных мира сего не писан. Что необходимо делать семье? Не ослабевать хватку, идти до конца, понимать, что будет сложно и не соглашаться ни на какие ухищрения и на попытки подкупа, - прокомментировал адвокат Шота Горгадзе.







В Прибайкальском райсуде в Бурятии начались разбирательства по делу о смертельном ДТП, в котором 5 января 2020 года погибла 17-летняя студентка. Обвиняемым по делу проходит известный бурятский политик, бывший вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов. Предварительное слушание по делу состоялось на прошлой неделе в Прибайкальском районе, где произошло жуткое ДТП.Баир Жамбалов обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».В Прибайкальский районный суд съехались журналисты. Однако на вопросы прессы Баир Жамбалов не отвечал, отказавшись от комментариев. Сюжет о громком деле вышел на телеканале «Россия 24» в программе «Дежурная часть».Корреспондент федерального издания попытался взять комментарий у бывшего вице-спикера Народного Хурала в здании суда. Однако политик, увидев камеру и журналиста, вскочил со скамейки, повернулся к съёмочной группе спиной и молчал, игнорировав вопросы корреспондента.- С самого начала эта ситуация не может вызвать ничего, кроме возмущения. Именно трусость, по моему убеждению, Жамбалова и лиц, которые находились вместе с ним. То, что смерть девушки на совести Жамбалова, я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в другом, есть ли у Жамбалова эта самая совесть, - прокомментировал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.Съёмочная группа «России 24» попыталась взять комментарий у проходящего свидетелем по делу бизнесмена, который изначально брал на себя вину. Журналисты пришли в пекарню предпринимателя, но не смогли с ним пообщаться, оборону на себя взяла секретарь. «Не надо меня снимать!», - сказала женщина.Отец погибшей девушки рассказал телеканалу, что его пытались подкупить, чтобы тот не настаивал на том, что за рулём машины был Жамбалов. Но родные погибшей девушки до сих пор даже не получили извинений от обвиняемого политика.- Я очень рассчитываю на то, что суд объективно и беспристрастно во всём разберётся, без оглядки на недавний статус Жамбалова, на влияние его в регионе, которое очевидно имеется, на какие-то его прежние заслуги. В случае, если суд не вынесет того справедливого и законного решения, которое мы все ждём, безусловно, это решение необходимо будет обжаловать и со своей стороны мы будем этого добиваться, - добавил Александр Хинштейн.За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).