Мужчина попытался передать шесть тысяч рублей, пообещав, что на следующий день привезет ещё
68-летнего житель Братска подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС.
По версии следствия, в начале декабря на федеральной автодороге «Вилюй» Братского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, следовавший по трассе с превышением скоростного режима.
Водитель, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать инспектору ДПС шесть тысяч рублей, пообещав, что на следующий день привезет ещё 50 тысяч. Полицейский от денег отказался, сообщил о случившемся своему руководству.
- За совершение коррупционного деяния подозреваемый был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Братчанин пытался дать две взятки инспектору ДПС
Происшествия, Фото:
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