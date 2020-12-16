Братчанин пытался дать две взятки инспектору ДПС

Мужчина попытался передать шесть тысяч рублей, пообещав, что на следующий день привезет ещё



68-летнего житель Братска подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС.



По версии следствия, в начале декабря на федеральной автодороге «Вилюй» Братского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, следовавший по трассе с превышением скоростного режима.



Водитель, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать инспектору ДПС шесть тысяч рублей, пообещав, что на следующий день привезет ещё 50 тысяч. Полицейский от денег отказался, сообщил о случившемся своему руководству.



- За совершение коррупционного деяния подозреваемый был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

