Пьяный водитель устроил тройное ДТП
Накануне в Северобайкальске пьяный водитель стал виновником тройного ДТП. Авария произошла около 12 часов дня, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
61-летний водитель внедорожника SsangYong Kyron, следуя в состоянии алкогольного опьянения, на перекрёстке выехал на полосу встречную движения. Внедорожник столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21213» под управлением 61-летнего водителя. После SsangYong Kyron также врезался в грузовик «КамАЗ».
В результате аварии пострадали водитель и 66-летняя пассажир ВАЗа. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
Алкогольное опьянение виновника аварии подтвердило освидетельствование. Показание прибора – 0,76 мг/л.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 ноября в Улан-Удэ из-за пьяного водителя в ДТП пострадали четыре человека.
В Бурятии по вине пьяного водителя пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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