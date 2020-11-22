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В Улан-Удэ из-за пьяного водителя в ДТП пострадали 4 человека

В Улан-Удэ из-за пьяного водителя в ДТП пострадали 4 человека
Происшествия,  Фото:www.instagram.com/dtp_03/
Авария случилась вчера вечером

Накануне, 21 ноября, около 9 часов вечера 22-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», по улице Трубачеева в Улан-Удэ совершил наезд на бордюр. Затем он совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота Приус».

В результате ДТП пассажир «Приуса» и три пассажира «Филдера» получили травмы, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Водитель «Филдера» находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,67 мг/л, в отношении него оформлен по ст. 12.8 ч.1 КРФ об АП.


Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло крупное ДТП в Кабанском районе Бурятии, в котором один человек погиб, предварительно, трое пострадали. Прокуратура  проконтролирует проверку по факту ДТП.


ДТП
 
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