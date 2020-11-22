В Улан-Удэ из-за пьяного водителя в ДТП пострадали 4 человека

Водитель «Филдера» находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,67 мг/л, в отношении него оформлен по ст. 12.8 ч.1 КРФ об АП.













Накануне, 21 ноября, около 9 часов вечера 22-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», по улице Трубачеева в Улан-Удэ совершил наезд на бордюр. Затем он совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота Приус».В результате ДТП пассажир «Приуса» и три пассажира «Филдера» получили травмы, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.