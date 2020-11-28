Всё происходящее таксист записал на видео
Прокуратура Кировского района Иркутска провела проверку по материалам, опубликованным в социальной сети Instagram. Установлено, что в августе 2020 года 21-летняя девушка нецензурно выражалась в адрес водителя такси, которого она вызвала.
Всё происходящее таксист зафиксировал на сотовый телефон, в последующем данный видеоролик разошёлся в социальных сетях.
Прокуратура вынесла в отношении девушки постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Вину девушка признала в полном объёме и заявила, что раскаялась.
Мировой судья назначил ей в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Иркутянку оштрафовали за оскорбление таксиста
Происшествия, Фото:
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