В пригороде Улан-Удэ работали пожарные двух частей

Пожар произошёл в Поселье
Утром 19 ноября в пригородном селе Поселье Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.
- В ликвидации возгорания были задействованы силы двух пожарных частей из города Улан-Удэ и села Сотниково. Ввиду позднего обнаружения пожара, спасти строение не удалось, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительной причиной произошедшего послужил перекал трубы дымохода.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в курортном посёлке Аршан горела сауна в спортивном комплексе
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