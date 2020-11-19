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В пригороде Улан-Удэ работали пожарные двух частей

В пригороде Улан-Удэ работали пожарные двух частей
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Поселье

Утром 19 ноября в пригородном селе Поселье Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.

- В ликвидации возгорания были задействованы силы двух пожарных частей из города Улан-Удэ и села Сотниково. Ввиду позднего обнаружения пожара, спасти строение не удалось, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Предположительной причиной произошедшего послужил перекал трубы дымохода.


Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в курортном посёлке Аршан горела сауна в спортивном комплексе.


пожар
 
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