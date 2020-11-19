В Бурятии горела сауна в спорткомплексе

- Из-за наличия легковоспламеняемых материалов, использованных в отделке сауны, существовала угроза распространения огня на другие помещения спорткомплекса. Подключившись к дыхательным аппаратам, звено газодымозащитной службы пожарной части №46 ликвидировало возгорание, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



























Сегодня, 19 ноября, в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии произошёл пожар в сауне, расположенной на первом этаже спорткомплекса.На момент прибытия пожарных в сауне было сильное задымление, очаг находился в парильном помещении.В результате пожара выгорело парильное помещение, в нём частично уничтожены конструкции потолка, оплавлены восемь пластиковых дверей и натяжные потолки, закопчены комната отдыха и санузел.На данный момент проводится проливка места пожара.Причина произошедшего устанавливается.