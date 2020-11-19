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В Бурятии горела сауна в спорткомплексе

В Бурятии горела сауна в спорткомплексе
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в курортном посёлке

Сегодня, 19 ноября, в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии произошёл пожар в сауне, расположенной на первом этаже спорткомплекса.

На момент прибытия пожарных в сауне было сильное задымление, очаг находился в парильном помещении.

- Из-за наличия легковоспламеняемых материалов, использованных в отделке сауны, существовала угроза распространения огня на другие помещения спорткомплекса. Подключившись к дыхательным аппаратам, звено газодымозащитной службы пожарной части №46 ликвидировало возгорание, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


В результате пожара выгорело парильное помещение, в нём частично уничтожены конструкции потолка, оплавлены восемь пластиковых дверей и натяжные потолки, закопчены комната отдыха и санузел.

На данный момент проводится проливка места пожара.

Причина произошедшего устанавливается.






пожар сауна
 
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