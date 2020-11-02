В Бурятии пожар унёс жизнь семилетней девочки



















Сегодня в 11 часов утра в СНТ «Багульник» пригородного села Сотниково сгорел дом многодетной семьи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. В доме проживала женщина с четырьмя детьми.К сожалению, когда трое детей уже были снаружи, возможности спасти четвёртого ребёнка не было. На пожаре погибла семилетняя девочка.Пожарных вызвала соседка. На момент прибытия пожарной части дом горел полностью. Сотрудники потушили пламя и не допустили перехода огня на забор и соседние дома. Предварительная причина пожара - перекал печи.На место выезжал заместитель главы села Сотниково Максим Петрунин и глава Иволгинского района Виктор Очиров. Сейчас глава Сотниково и представители Иволгинского района решают вопрос о размещении семьи.Соседи предлагают женщине жилой дом, а власти - вариант размещения в хосписе при Богородице-Владимирском храме в Сотниково. В том случае, если женщина откажется от размещения в хосписе, будет решаться вопрос об обустройстве дома, предложенного соседями. Матери и её детям помогут с дровами и кроватями. Соседи уже собирают одежду и деньги для семьи.