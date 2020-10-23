В Забайкалье ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

Происшествия, Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края

От похолодания пострадали хозяйства в шести районах края



Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён с 22 октября на территории Забайкальского края в связи с возникновением сложной обстановки в агропромышленном комплексе.



В решении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края отмечается, что режим ЧС введён в результате переувлажнения почвы, ледяной корки, сильного снегопада и раннего установления снежного покрова, повлекшего гибель сельскохозяйственных культур. Зона чрезвычайной ситуации определена в границах Александрово-Заводского, Борзинского, Краснокаменского, Петровск-Забайкальского, Приаргунского и Шилкинского районов.



- Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации из числа представителей министерства сельского хозяйства Забайкальского края. Назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации министра сельского хозяйства Забайкальского края Д.Ю. Бочкарева, - говорится в соответствующем постановлении.



Также региональному минсельхозу поручено в срок до 10 ноября представить в министерство сельского хозяйства России документы для проведения оценки ущерба, причинённого аграриям.



По оперативным данным, всего пострадало 42 сельскохозяйственных товаропроизводителя. Общая площадь застрахованных посевов, пострадавших в результате неблагоприятных метеорологических явлений, составляет 36,5 тысячи гектаров, ущерб по прямым понесённым затратам составляет 309 миллионов рублей.

