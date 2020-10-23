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В Забайкалье ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

В Забайкалье ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
Происшествия,  Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края
От похолодания пострадали хозяйства в шести районах края

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён с 22 октября на территории Забайкальского края в связи с возникновением сложной обстановки в агропромышленном комплексе.

В решении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края отмечается, что режим ЧС введён в результате переувлажнения почвы, ледяной корки, сильного снегопада и раннего установления снежного покрова, повлекшего гибель сельскохозяйственных культур. Зона чрезвычайной ситуации определена в границах Александрово-Заводского, Борзинского, Краснокаменского, Петровск-Забайкальского, Приаргунского и Шилкинского районов.

- Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации из числа представителей министерства сельского хозяйства Забайкальского края. Назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации министра сельского хозяйства Забайкальского края Д.Ю. Бочкарева, - говорится в соответствующем постановлении.

Также региональному минсельхозу поручено в срок до 10 ноября представить в министерство сельского хозяйства России документы для проведения оценки ущерба, причинённого аграриям.

По оперативным данным, всего пострадало 42 сельскохозяйственных товаропроизводителя. Общая площадь застрахованных посевов, пострадавших в результате неблагоприятных метеорологических явлений, составляет 36,5 тысячи гектаров, ущерб по прямым понесённым затратам составляет 309 миллионов рублей.
сельское хозяйство ЧС Забайкальский край
 
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