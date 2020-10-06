 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

В Бурятии загорелся склад угля в бункере

В Бурятии загорелся склад угля в бункере
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Топливо самовоспламенилось

Вчера, 5 октября, в местности Гоуджекит Северо-Байкальского района Бурятии загорелся уголь в бункере из шпал колодезного типа. На момент прибытия пожарных из груды топлива шёл дым.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорел уголь на площади девять кв. метров. Причиной пожара послужило самовозгорание угля.


Тем же днём в посёлке Баянгол Закаменского района горел сарай. Предположительно причиной пожара могла послужить шалость с огнём детей.

В ночь с 5 на 6 октября в посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в бане, расположенной на территории частной автобазы. На момент прибытия пожарных баня горела полностью. Из-за позднего обнаружения возгорания отстоять постройку не удалось.

Данный пожар мог произойти из-за перекала трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


пожар уголь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарского риэлтора обвиняют в аферах на 28 млн рублей
Ангарского риэлтора обвиняют в аферах на 28 млн рублей
Происшествия, 06.10.2020
Женщина даже умудрилась провернуть мошенничество, будучи под следствием
ОМОН в Бурятии задержал ловцов байкальского омуля
ОМОН в Бурятии задержал ловцов байкальского омуля
Происшествия, 06.10.2020
На сети полицейские и ОМОНовцы наткнулись во время рейда
В Бурятии третий день подряд выявляют более 90 больных коронавирусом
В Бурятии третий день подряд выявляют более 90 больных коронавирусом
Происшествия, 06.10.2020
Коронавирус, набравший обороты в последние дни, на спад не идёт
Коронавирус в Бурятии унёс ещё одну жизнь
Коронавирус в Бурятии унёс ещё одну жизнь
Происшествия, 06.10.2020
Больные COVID-19 умирают четвёртый день подряд
В Бурятии тушат лесной пожар
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, 06.10.2020
Лес горит в Закаменском районе
В Бурятии ВАЗ врезался в столб
В Бурятии ВАЗ врезался в столб
Происшествия, 06.10.2020
Авария произошла вечером
В Бурятии в ДТП попал подросток на мотоцикле
В Бурятии в ДТП попал подросток на мотоцикле
Происшествия, 05.10.2020
Авария произошла в селе Багдарин
Житель Бурятии рубил деревья в защитных лесах
Житель Бурятии рубил деревья в защитных лесах
Происшествия, 05.10.2020
Он успел срубить около 14 кубометров деревьев  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^