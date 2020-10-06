В Бурятии загорелся склад угля в бункере

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорел уголь на площади девять кв. метров. Причиной пожара послужило самовозгорание угля.





Вчера, 5 октября, в местности Гоуджекит Северо-Байкальского района Бурятии загорелся уголь в бункере из шпал колодезного типа. На момент прибытия пожарных из груды топлива шёл дым.Тем же днём в посёлке Баянгол Закаменского района горел сарай. Предположительно причиной пожара могла послужить шалость с огнём детей.В ночь с 5 на 6 октября в посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в бане, расположенной на территории частной автобазы. На момент прибытия пожарных баня горела полностью. Из-за позднего обнаружения возгорания отстоять постройку не удалось.Данный пожар мог произойти из-за перекала трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.