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В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной

В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина находилась на стационарном лечении 14 суток

В Улан-Удэ в стационаре по улице Пирогова умерла пациентка 84 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной пневмонии, субтотальной пневмонией, сопутствующей ишемической болезнью сердца. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.

Женщина находилась на стационарном лечении 14 суток, и них в отделении реанимации на ИВЛ 8 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне коронавирус в Бурятии забрал две жизни. Скончались мужчины 91 и 64 лет.

Всего за весь период умерло 76 человек.
коронавирус
 
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