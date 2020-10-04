Женщина находилась на стационарном лечении 14 суток
В Улан-Удэ в стационаре по улице Пирогова умерла пациентка 84 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной пневмонии, субтотальной пневмонией, сопутствующей ишемической болезнью сердца. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.
Женщина находилась на стационарном лечении 14 суток, и них в отделении реанимации на ИВЛ 8 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне коронавирус в Бурятии забрал две жизни. Скончались мужчины 91 и 64 лет.
Всего за весь период умерло 76 человек.
В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
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