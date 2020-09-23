В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 6500

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся на прежнем уровне
За сутки прибавилось 66 больных коронавирусом. Пока заболеваемость на спад не идёт. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее диагноз подтвердили у 65 человек. До этого суточный прирост был +66 больных, +67, +67, +64. Резкий всплеск произошёл на прошлой неделе – сперва +71 заражённый за сутки, а на следующий день цифра стала ещё больше – плюс 89 (к слову, печальный рекорд, установленный 11 июня, составляет +90). Между тем, ещё в конце лета-начале сентября фиксировалось в среднем от 30 до 40 заражённых.
Из 66 новых случаев COVID-19: 24 человека обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5327 человек, или 81%. В том числе накануне выздоровели 59 пациентов.
Умерло 69 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – скончался 68-летний пациент. Летальные исходы фиксируются пятый день подряд.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 470 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 673 пациента с лёгким течением болезни.
- Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 892 койки, занято – 487, в том числе лабораторно подтвержденным COVID-19 – 470, свободно 405 коек. Занятость коечного фонда составляет 54,6 %, - уточнили в республиканском оперштабе.
Число госпитализированных детей выросло с 18 до 20, состояние всех удовлетворительное.
В реанимации лежат 17 тяжелобольных взрослых пациента, из них на ИВЛ – пятеро.
Круг контактных лиц составляет 3484 человека, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию поступила первая партия вакцины от коронавируса. Первыми будут привиты медики из группы риска.
По данным на 21 сентября, в Бурятии из-за заболеваний коронавирусом на карантин полностью закрыты четыре школы. Ещё в 44 школах на карантин ушли отдельные классы. На частичное дистанционное обучение ушли 33 крупные школы республики.
Бурятский оперный театр из-за эпидситуации отказался от выступления в Москве. Поездка коллективом порядка двух сотен человек была признана рискованной и нецелесообразной.