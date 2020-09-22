Сначала вакцины будут использованы для иммунизации медиков
В Бурятию поступила первая партия вакцины от коронавируса, сообщили сегодня в министерстве здравоохранения республики.
- Во все регионы России, в том числе в Республику Бурятия, поступила первая партия вакцины от COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V». Первые небольшие поставки вакцины позволяют отработать логистические цепочки доставки в субъекты России, - отметили в пресс-службе министерства.
Сначала вакцины будут использованы для иммунизации медиков для обеспечения их максимальной защиты от возможного инфицирования при оказании помощи больным COVID-19.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутскую область также поступила первая партия вакцины от COVID-19. Отечественная вакцина разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ещё в середине августа обещал, что поставит прививку себе, а также привьётся его семья.
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса
Общество, Фото:
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