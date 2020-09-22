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33 школы в Бурятии перешли на частичную дистанционку

33 школы в Бурятии перешли на частичную дистанционку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Полностью закрыты четыре школы, а ещё в десятках школ на карантине отдельные классы

На карантине четыре школы

По данным на 11 часов 21 сентября, в Бурятии из-за заболеваний коронавирусом на карантин полностью закрыты четыре школы. В министерстве образования и науки республики сообщили, что в этих четырёх школах учатся 899 человек. Это Бичурская средняя школа №2, Бичурская средняя школа №4 в Бичурском районе, Тэгдинская средняя школа в Хоринском районе и Харганатская средняя школа в Селенгинском районе.

На карантине отдельные классы

Также в 44 школах на карантин ушли отдельные классы. Из них на карантине по COVID-19 находятся 1594 ученика, а на карантине по ОРВИ (гриппу) – 631 школьник.

- Посещение детьми класса, группы на срок не менее семи дней приостанавливается при одновременном отсутствии в классе, группе образовательных учреждений более 20% заболевших гриппом и ОРВИ, - пояснили в минобрнауки Бурятии.

Крупные школы на частичной дистанционке

С понедельника все крупные школы Бурятии (где учится более тысячи человек) частично перешли на дистанционное обучение.

- Это будет сменно, то есть сначала 30 % одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику, - пояснял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.

На такое обучение в Бурятии перешли 30% учеников в 33 школах республики. Из них 28 крупных школ находятся в Улан-Удэ, а пять – в районах.

По Улан-Удэ на дистанционное обучение переведены 28 школ, 489 классов, 15 014 учащихся.

Колледжи на карантине

На карантин и дистанционное обучение уходят не только школьники, но и студенты колледжей.

На сегодняшний день в связи с угрозой распространения COVID-19 1125 студента переведены на дистанционный формат обучения.

Полностью закрыт на карантин с 9 по 23 сентября Закаменский агропромышленный техникум, где учатся 432 студента.

Перешли на дистанционный формат обучения студенты Байкальского многопрофильного колледжа, осваивающие учебную программу в корпусе на улице Пищевая, 10.

Также перешли на дистанционный формат обучения 26 студентов одной группы Байкальского колледжа недропользования, студенты двух групп (36 человек) Бурятского лесопромышленного колледжа. Переведён на дистанционный режим обучения Кижингинский филиал Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова» в количестве 191 учащегося.

Интернаты

- Из 27 подведомственных интернатных учреждений одно учреждение перешло на дистанционное обучение до 21 сентября. Это Эгитуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат – 107 человек, - сообщили в минобрнауки Бурятии.

Причина этого – эпидемиологическая обстановка в Еравнинском районе и заявления родителей об отказе от очной формы обучения.

В шести интернатных учреждениях ввели также локальные карантинные мероприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 22 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6473 (+65 за сутки).


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