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В Бурятии объяснили резкое увеличение больных COVID-19

В Бурятии объяснили резкое увеличение больных COVID-19
Общество, 
В Бурятии заявляют, что это не вторая волна коронавируса

В Бурятии отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», суточный прирост больных коронавирусом сегодня составил 71 человек. Это заметно больше, чем в предыдущие дни – ранее выявляли от 40 до 50 случаев.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова сообщила, что это не вторая волна коронавируса. По её словам, увеличение заболеваемости связано с сезонным ростом, а также с образованием новых коллективов в школах.

Коронавирус в 55 образовательных учреждениях

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 55 образовательных учреждениях – 39 по Улан-Удэ, остальные в районах республики. Коронавирус проник в школы, ссузы, вузы, а также в учреждения дополнительного образования.

- Преимущественно зарегистрированы единичные случаи заболевания. Особую насторожённость у нас вызывают случаи группового заболевания. На сегодня в республике в четырёх общеобразовательных учреждениях зарегистрированы групповые заболевания, когда в эпидпроцесс вовлечены и педагоги, и дети, которые обучаются в этих учреждениях. Это 35, 55, Тэгдинская средняя общеобразовательная школа Хоринского района и Кижингинская школа-интернат, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Валентина Бальжанова.

Она отметила, что вероятным источником инфекции в этих школах стали учителя.

Во всех учреждениях, где регистрировались больные коронавирусом, проведена дезинфекция. В связи с выявлением больных ограничительные меры школы принимают индивидуально. Это зависит от множества факторов: как проводились профилактические мероприятия, утренний фильтр, разобщение и многое другое.

Общее число случаев заражения с начала пандемии в Бурятии сегодня превысило отметку «6000» и составило 6055.
коронавирус профилактика
 
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