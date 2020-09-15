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В Бурятии коронавирус расползся по 50 школам, детсадам и вузам

В Бурятии коронавирус расползся по 50 школам, детсадам и вузам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В нескольких улан-удэнских школах учителя заразили школьников

Коронавирус расползается по школам Бурятии. Неделю назад сообщалось, что случаи COVID-19 выявлены в 14 школах, сегодня их число увеличилось в разы.

- С начала нового учебного года случаи заболеваний детей и персонала зарегистрированы в 51 образовательной организации республики (школы, детские сады, ССУЗы, ВУЗы, организации дополнительного образования). В том числе 35 – в Улан-Удэ, 16 – в районах. Всего заболело 110 человек: 66 учащихся, 44 персонала, в том числе 39 человек педагогического состава, - сообщили сегодня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В основном регистрируются единичные случаи.

Однако в четырёх школах зарегистрированы групповые случаи заболеваний, когда заразились и ученики, и педагоги.

Наиболее сложная ситуация в средней школе №35 в Улан-Удэ, где зарегистрировано 14 инфицированных. Из них четыре учителя и 10 школьников.

- По предварительным данным, источниками инфекции для детей стал первые заболевшие два учителя. Далее при обследовании контактных лиц выявлено 13 больных (два учителя и 11 школьников в пяти классах). Из 78-ми комплект-классов школы, в настоящее время находятся на дистанционном обучении 14. Лабораторные исследования контактных продолжаются. Дезинфекция в помещениях школы проведена, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В средней школе №55 заболел учитель начальных классов. При обследовании контактных лиц выявлено шесть больных учеников 2 «А» класса. Класс переведён на дистанционное обучение до 17 сентября включительно.

В Харганатской средней школе Селенгинского района выявлено четверо больных – один учитель и три ученика. С 7 по 17 сентября вся школа ушла на дистанционное обучение.

В Тэгдинской средней школе Хоринского района выявлено 16 больных, из которых восемь учеников. Вся школа находится на дистанционном обучении.

По республике переведены на дистанционное обучение отдельные классы – 61 класс в 29 школах. Полностью на дистанционном обучении находятся четыре школы (Тэгдинская средняя школа Хоринского района, Харганатская средняя школа Селенгинского района, Бичурские средние школы №4, №2).

- Все необходимые противоэпидемические мероприятия в учреждениях проводятся. Комплекс мероприятий определяется в каждом конкретном случае индивидуально и зависит от степени организации профилактических мероприятий в учреждении. Чем лучше организованы мероприятия в учреждении (утренние фильтры, гибкие графики уроков, приёма пищи, максимальное разобщение учащихся, качественное проведение дезинфекционных мероприятий и т.д.), тем меньше круг контактных лиц и тем меньше ограничительных мероприятий вводится в учреждении. Поэтому вновь обращаю внимание руководителей организаций на проведение всех противоэпидемических мероприятий, а со стороны родителей должен быть контроль за соблюдением детьми мер профилактики – пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 15 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5984 (+47 за сутки).

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