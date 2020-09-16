За такое нарушение грозит немалый штраф
В Бурятии на шесть человек, прибывших из-за рубежа и не прошедших исследование на COVID-19, составили протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотреднадзора.
На сегодня в Бурятию прибыло 514 граждан, в том числе из Турции, Южной Кореи, Армении, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Германии, Узбекистана, Киргизии, Сирии, Китая, Вьетнама. Обследованы 435 человек.
За невыполнение постановления главного государственного врача составлено шесть административных протоколов. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
- К сожалению, мы наблюдаем случаи, когда граждане, по прибытии, игнорируют необходимость сдать анализы на COVID-19, указывают в анкетах неправильные номера и т.д. В очередной раз напоминаю гражданам о необходимости соблюдения всех противоэпидемических мер. На сегодня ситуация по новой коронавирусной инфекции в Бурятии остаётся напряжённой, - отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев, - Внимательно следите за состоянием своего здоровья. В случае появления любого ухудшения незамедлительно вызовите врача на дом.
В течение трёх дней со дня прибытия в Россию граждане должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Разместить информацию о результате исследования нужно в специальной форме на едином портале государственных услуг.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 6055 случаев заражения COVID-19. За сутки произошёл резкий всплеск больных - сразу +71 пациент. Завершили лечение и выписались из больниц 5076 человек, умерло 60 человек. Проходит лечение в стационарах республики 391 больной. На амбулаторном лечении находятся 528 пациентов.
Не все жители Бурятии сдали анализы, прибыв из-за рубежа
Общество, Фото:
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