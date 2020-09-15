Глава Бурятии: «Вирус заставил пересмотреть многое»

Медики Бурятии вылечили от коронавируса более пяти тысяч жителей



С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 5984 случая заболевания COVID-19. На сегодняшний день 5008 человек выздоровели.



С момента регистрации первых случаев коронавирусной инфекции в Бурятии был создан коечный фонд и организована работа шести клинико-диагностических лабораторий для исследований на COVID-19. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 910 коек. В настоящий момент занято 407, свободны 503 койки. Занятость коечного фонда составляет 44,7 %.



- Вирус заставил весь мир пересмотреть многое – мы испытали свои возможности быстро мобилизоваться и реализовывать решения в максимально сжатые сроки, чтобы население было защищено. Это и медики, многие из которых переквалифицировались в инфекционистов и научились работать с совершенно новой инфекцией. Это и строители, которые круглыми сутками работали в защитных комбинезонах, чтобы быстро развернуть госпитали: на Солнечной, на Пирогова, военный госпиталь, перепрофилировать больницы в районах. Это и лаборанты, которые в сутки проводят тысячи исследований в течение полугода. Вся эта работа уже стала для обывателей привычной и незаметной, но она ни разу не ослабевала и не прекращалась. Эпидсезон по гриппу и ОРВИ также добавит сложностей. Поэтому важно сейчас обезопасить себя и близких и тем самым облегчить работу медикам – получить прививку, соблюдать правила профилактики, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



На 8:00 15 сентября в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 394 пациента. Проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице 109 больных, в стационар по ул. Пирогова 30 «а» - 121 пациент, в стационаре Центра восточной медицины лечатся 106 человек.



Инфекционные отделения развернуты и в районах республики. Там проходят лечение пациенты с легким течением заболевания. Больные с осложнениями или с тяжелыми сопутствующими заболеваниями подлежат госпитализации в городских стационарах. В Гусиноозерской центральной районной больнице (ЦРБ) получают лечение 10 пациентов, в Еравнинской ЦРБ – 14, Кабанской ЦРБ - 8, Кижингинской ЦРБ – 2, Муйской ЦРБ – 7, Тункинской ЦРБ – 1, Хоринской ЦРБ – 15, в ЧУЗ Больница г. Северобайкальск - 1.



На амбулаторном лечении находятся 522 пациента с COVID-19 с лёгким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 5008 жителей Бурятии, из них за последние сутки 69 человек. Из республиканской клинической инфекционной больницы выписались 32 человека, из «ковидных» госпиталей при республиканской клинической больнице - 15 человек. В Центре восточной медицины в прошедшие сутки завершили лечение 12 пациентов. Также успешно завершилось лечение у 10 пациентов, которые лечились амбулаторно.



В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 18 пациентов, 13 пациентов – старше 65 лет.



Продолжается работа в усиленном режиме клинико-диагностических лабораторий. За сутки проведено исследований от 1513 человек, за всё время – 327 033 человек.



