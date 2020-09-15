 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

Глава Бурятии: «Вирус заставил пересмотреть многое»

Глава Бурятии: «Вирус заставил пересмотреть многое»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Медики Бурятии вылечили от коронавируса более пяти тысяч жителей

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 5984 случая заболевания COVID-19. На сегодняшний день 5008 человек выздоровели.

С момента регистрации первых случаев коронавирусной инфекции в Бурятии был создан коечный фонд и организована работа шести клинико-диагностических лабораторий для исследований на COVID-19. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 910 коек. В настоящий момент занято 407, свободны 503 койки. Занятость коечного фонда составляет 44,7 %.

- Вирус заставил весь мир пересмотреть многое – мы испытали свои возможности быстро мобилизоваться и реализовывать решения в максимально сжатые сроки, чтобы население было защищено. Это и медики, многие из которых переквалифицировались в инфекционистов и научились работать с совершенно новой инфекцией. Это и строители, которые круглыми сутками работали в защитных комбинезонах, чтобы быстро развернуть госпитали: на Солнечной, на Пирогова, военный госпиталь, перепрофилировать больницы в районах. Это и лаборанты, которые в сутки проводят тысячи исследований в течение полугода. Вся эта работа уже стала для обывателей привычной и незаметной, но она ни разу не ослабевала и не прекращалась. Эпидсезон по гриппу и ОРВИ также добавит сложностей. Поэтому важно сейчас обезопасить себя и близких и тем самым облегчить работу медикам – получить прививку, соблюдать правила профилактики, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

На 8:00 15 сентября в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 394 пациента. Проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице 109 больных, в стационар по ул. Пирогова 30 «а» - 121 пациент, в стационаре Центра восточной медицины лечатся 106 человек.

Инфекционные отделения развернуты и в районах республики. Там проходят лечение пациенты с легким течением заболевания. Больные с осложнениями или с тяжелыми сопутствующими заболеваниями подлежат госпитализации в городских стационарах. В Гусиноозерской центральной районной больнице (ЦРБ) получают лечение 10 пациентов, в Еравнинской ЦРБ – 14, Кабанской ЦРБ - 8, Кижингинской ЦРБ – 2, Муйской ЦРБ – 7, Тункинской ЦРБ – 1, Хоринской ЦРБ – 15, в ЧУЗ Больница г. Северобайкальск - 1.

На амбулаторном лечении находятся 522 пациента с COVID-19 с лёгким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 5008 жителей Бурятии, из них за последние сутки 69 человек. Из республиканской клинической инфекционной больницы выписались 32 человека, из «ковидных» госпиталей при республиканской клинической больнице - 15 человек. В Центре восточной медицины в прошедшие сутки завершили лечение 12 пациентов. Также успешно завершилось лечение у 10 пациентов, которые лечились амбулаторно.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 18 пациентов, 13 пациентов – старше 65 лет.

Продолжается работа в усиленном режиме клинико-диагностических лабораторий. За сутки проведено исследований от 1513 человек, за всё время – 327 033 человек.

глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии: «Вирус заставил пересмотреть многое»
Глава Бурятии: «Вирус заставил пересмотреть многое»
Власть, 15.09.2020
Медики Бурятии вылечили от коронавируса более пяти тысяч жителей
Из Хурала прозвучал призыв горсовету Улан-Удэ не повышать цену на проезд
Из Хурала прозвучал призыв горсовету Улан-Удэ не повышать цену на проезд
Власть, 15.09.2020
Тариф на проезд предложили повысить не более чем на 4%
В Бурятии 30 госслужащих скрыли доходы
В Бурятии 30 госслужащих скрыли доходы
Власть, 15.09.2020
Они привлечены к дисциплинарной ответственности
Следователи завершили сбор доказательств по делу Баира Жамбалова
Следователи завершили сбор доказательств по делу Баира Жамбалова
Власть, 14.09.2020
Проведено более десяти сложных экспертиз и допрошено более 40 свидетелей
Мэр Улан-Удэ посетил место провала машины под асфальт
Мэр Улан-Удэ посетил место провала машины под асфальт
Власть, 14.09.2020
Инцидент произошёл на Лимонова после дождя
Мэрия Улан-Удэ: Тротуарная плитка «гулять» не будет
Мэрия Улан-Удэ: Тротуарная плитка «гулять» не будет
Власть, 14.09.2020
В администрации объяснили ситуацию с шатающимися плитками в центре города
Уроженец Улан-Удэ хочет возглавить Арбитражный суд Алтая
Уроженец Улан-Удэ хочет возглавить Арбитражный суд Алтая
Власть, 14.09.2020
Денис Молокшонов одно время работал в Арбитражном суде Бурятии
Вячеслав Мархаев покидает кресло сенатора
Вячеслав Мархаев покидает кресло сенатора
Власть, 14.09.2020
В Telegram-каналах появилось имя того, кто займёт освободившееся место
Уроженец Улан-Удэ не смог победить на выборах мэра Ангарска
Уроженец Улан-Удэ не смог победить на выборах мэра Ангарска
Власть, 14.09.2020
Мэр Ангарска переизбрался на второй срок
Мэр Черемхово выиграл выборы в четвёртый раз подряд
Мэр Черемхово выиграл выборы в четвёртый раз подряд
Власть, 14.09.2020
Он вновь одержал уверенную победу
На выборах губернатора Иркутской области побеждает Игорь Кобзев
На выборах губернатора Иркутской области побеждает Игорь Кобзев
Власть, 14.09.2020
Кобзев лидирует после обработки 92% протоколов
Агинской окружной администрации расширили полномочия
Агинской окружной администрации расширили полномочия
Власть, 11.09.2020
Власти будут курировать 29 направлений в социально-экономическом, этнокультурном, и агропромышленном секторах
Руководитель «Бурятрегионавтодора» уволился
Руководитель «Бурятрегионавтодора» уволился
Власть, 11.09.2020
Он ушёл с должности по собственному желанию
Госстройжилнадзор Бурятии не писал на сайте о внеплановых проверках
Госстройжилнадзор Бурятии не писал на сайте о внеплановых проверках
Власть, 11.09.2020
Руководитель получил представление прокуратуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^