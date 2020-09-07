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В Бурятии наглые «чёрные» лесорубы устроили потасовку с лесниками

В Бурятии наглые «чёрные» лесорубы устроили потасовку с лесниками
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Сперва мужчина на тракторе и с бензопилой заявил, что в лесу искал корову

Ночью в Буйское лесничество в Бичурском районе поступила фотография с фотоловушки, на которой виден заезжающий в лес трактор. Главный лесничий незамедлительно выехал на место на своей машине. 



Он поехал по следам, а вскоре обнаружил трактор и группу людей, которые грузили древесину в прицеп. Заметив лесничего, нарушители разбежались, один из попытался скрыться на тракторе.

К этому моменту подоспели другие лесники. Началась погоня, вскоре трактор застрял в канаве, а нарушитель выпрыгнул из кабины и убежал. Трактор был изъят.

Однако на этом история не закончилась – через некоторое время к лесникам подъехали мужчины на легковых автомобилях. Один из мужчин утверждал, что трактор принадлежит ему, и он якобы искал на нём корову. Бензопилу же, как утверждал мужчина, он по забывчивости якобы оставил в тракторе и не пользовался ей.

Лесники предложили мужчинам проехать и посмотреть следы коровы, но мужчины решили силой вернуть трактор. Завязалась потасовка. К счастью никто из сторон не пострадал.

Мужчинам не удалось отвоевать трактор, они сели в машину и скрылись. Ведётся следствие.



Как выяснилось, правонарушители успели заготовить около 16 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 107 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, трактор и прицеп были изъяты.

Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 



Справка:

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
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