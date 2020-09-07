Самолёт экстренно сел в Братске из-за смерти пассажирки

Погибшая была гражданкой другого государства



Самолёт, следовавший из Новосибирска в Якутск, 6 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту Братска, сообщают «Известия».



«Вынужденная посадка самолёта в Братске», — сообщила в Instagram сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, которая находилась на борту воздушного судна.



Причиной инцидента стало плохое самочувствие одной из пассажирок, передаёт портал «Оренбург Медиа». Женщина умерла на борту самолета до приземления, прибывшие на место медики констатировали смерть.



Отмечается, что скончавшаяся пассажирка была гражданкой другого государства, её тело забрал супруг.



Пассажиры воздушного судна смогли продолжить полёт через несколько часов



