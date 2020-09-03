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В Бурятии снимают ограничения на детские кружки и секции

В Бурятии снимают ограничения на детские кружки и секции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учреждения дополнительного образования скоро возобновят работу

В Бурятии учреждения дополнительного образования возобновят работу c 14 сентября. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства республики.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение министерству образования и науки республики совместно с управлением Роспотребнадзора определить перечень учреждений дополнительного образования по видам деятельности, которые смогут возобновить работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Ранее допускалась организация образовательного процесса с очным присутствием не более трёх учащихся на занятии. Расширение групп будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от площади используемых помещений, вида занятий в части контактирования участников образовательного процесса и т.д.

Совместно с Торгово-промышленной палатой Бурятии и управлением Роспотребнадзора министерство образования проведёт онлайн-совещание с руководителями учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования.

Такие учреждения должны работать при строгом соблюдении санитарных норм.

Как сообщал «Байкал-Daily», до конца сентября в Бурятии продлён режим ограничений, введённый из-за распространения коронавируса. По-прежнему закрыты бассейны, кинотеатры, аттракционы, кафе в ТРЦ без отдельного входа, СПА-салоны.

На утро 3 сентября в Бурятии общее количество случаев заражения COVID-19 выросло до 5427. За сутки коронавирус выявили ещё у 47 человек.

Раскрыт средний возраст заразившихся коронавирусом в Бурятии. Как выяснилось, в республике больше заболевших детей, чем пенсионеров.


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