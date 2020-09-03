В Бурятии 15-летний мотоциклист сбил ребёнка





Накануне, 2 сентября в четыре часа дня в селе Мухоршибирь мотоциклист сбил семилетнего ребёнка. Мотоциклом «Рэйсер» управлял 15-летний парень, который в силу возраста не имел права садиться за руль. Также на мотоцикле не было госномеров.Сбитый семилетний мальчик получил закрытый перелом кости правого предплечья и ушиб коленного сустава. Ребёнок был госпитализирован в медучреждение.- За передачу управления транспортного лица лицу, заведомо не имеющему соответствующего права, к административной ответственности по ч.3 ст. 12.7 КРФ об АП привлечена мать несовершеннолетнего водителя. Штрафная санкция по данной статье составляет 30 тысяч рублей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.