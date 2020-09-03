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В Бурятии 15-летний мотоциклист сбил ребёнка

В Бурятии 15-летний мотоциклист сбил ребёнка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнок после наезда попал в больницу

Накануне, 2 сентября в четыре часа дня в селе Мухоршибирь мотоциклист сбил семилетнего ребёнка. Мотоциклом «Рэйсер» управлял 15-летний парень, который в силу возраста не имел права садиться за руль. Также на мотоцикле не было госномеров.

Сбитый семилетний мальчик получил закрытый перелом кости правого предплечья и ушиб коленного сустава. Ребёнок был госпитализирован в медучреждение.

- За передачу управления транспортного лица лицу, заведомо не имеющему соответствующего права, к административной ответственности по ч.3 ст. 12.7 КРФ об АП привлечена мать несовершеннолетнего водителя. Штрафная санкция по данной статье составляет 30 тысяч рублей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

 

Как сообщал «Байкал-Daily», похожее ДТП произошло в июле в Тарбагатае. Отец подарил 15-летнему сыну мопед, на котором он сбил четырехлётнего ребёнка.

1 сентября в центре Улан-Удэ в аварии пострадал мотоциклист. Также два дня назад крупная авария произошла в Кяхте, на парковке администрации. Девушка-водитель без прав перепутала газ с тормозом и сбила двух девушек, а также врезалась в четыре припаркованных автомобиля.
ДТП мотоциклисты
 
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