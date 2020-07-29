 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июля

28 Июля

Популярное

В Бурятии подросток на мопеде сбил 4-летнего ребёнка

В Бурятии подросток на мопеде сбил 4-летнего ребёнка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Отца, который подарил сыну мопед, оштрафовали

Накануне, 28 июля, в селе Тарбагатай юный водитель мопеда «Альфа» сбил четырёхлетнего ребёнка. Водителю мопеда 15 лет и водительских прав он, конечно, в силу возраста не имеет.

Сбитый ребёнок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

- Установлено, что мопед подростку купили родители в начале лета. За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему соответствующего права, к административной ответственности по ч.3 ст. 12.7 КРФ об АП привлечен отец водителя. Штрафная санкция – 30 тысяч рублей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июля в Гусиноозёрске подросток, также не имеющий водительских прав на управление мопедом, сбил женщину прямо на «зебре».

Согласно правилам дорожного движения, права категории М можно получить с 16 лет.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии коронавирусом заболели ещё 39 человек
В Бурятии коронавирусом заболели ещё 39 человек
Происшествия, 29.07.2020
Выздоровело от COVID-19 за сутки в два раза больше людей, чем заболело
В Бурятии эвакуировали вертолётом обездвиженную туристку
В Бурятии эвакуировали вертолётом обездвиженную туристку
Происшествия, 28.07.2020
Женщина в составе тургруппы находилась на Шумакских источниках
В Иркутске у москвича после ужина с девушкой отобрали 180 тысяч
Происшествия, 28.07.2020
К горлу мужчины преступники приставили нож
В подтопленных сёлах Иркутской области сняли режим ЧС
Происшествия, 28.07.2020
Режим ЧС вводили из-за подтоплений после ливня

В Бурятии опровергли информацию о найденном пропавшем самолёте
В Бурятии опровергли информацию о найденном пропавшем самолёте
Происшествия, 28.07.2020
Федеральные СМИ поспешили сообщить, что пропавший Ан-2 найден, но в МЧС это опровергли
Иркутянка чуть не погибла из-за загоревшегося холодильника
Иркутянка чуть не погибла из-за загоревшегося холодильника
Происшествия, 28.07.2020
В Иркутской области на пожарах спасли двух человек
В Иркутске горела сауна
В Иркутске горела сауна
Происшествия, 28.07.2020
Сауна находится на первом этаже девятиэтажки
В Бурятии пропавший Ан-2 ищут охотники и близкие пилотов
В Бурятии пропавший Ан-2 ищут охотники и близкие пилотов
Происшествия, 28.07.2020
Для поисков исчезнувшего самолёта нужны ещё люди, техника и квадроциклы

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^