В Бурятии подросток на мопеде сбил 4-летнего ребёнка



Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июля в Гусиноозёрске подросток, также не имеющий водительских прав на управление мопедом, сбил женщину прямо на «зебре»





Согласно правилам дорожного движения, права категории М можно получить с 16 лет.







Накануне, 28 июля, в селе Тарбагатай юный водитель мопеда «Альфа» сбил четырёхлетнего ребёнка. Водителю мопеда 15 лет и водительских прав он, конечно, в силу возраста не имеет.Сбитый ребёнок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.- Установлено, что мопед подростку купили родители в начале лета. За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему соответствующего права, к административной ответственности по ч.3 ст. 12.7 КРФ об АП привлечен отец водителя. Штрафная санкция – 30 тысяч рублей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.