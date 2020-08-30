«Смерть прошла мимо»: В Улан-Удэ в ДТП «прошило» «Хонду»

Накануне, 29 августа, в Улан-Удэ на 502 км произошло ДТП, в котором люди чудом остались живы. Здесь столкнулись автомобили «Хонда Аккорд» и «Хёндэ Солярис».
Водитель «Хёндэ» госпитализирован с переломом, пассажиры «Хёндэ» и «Хонды» получили травмы, но после осмотра медиками отпущены домой, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Подробности с места происшествия в Instagram опубликовал аварийный комиссар. По его словам, 60-летний виновник аварии отвлёкся на зеркало заднего вида и выехал на встречную полосу. «Хонда» врезалась в ограждение и автомобиль буквально «прошило».
- Смерть прошла мимо, в паре сантиметров. Штырь ограждения пробил лобовое стекло «Хонды», чуть не повредив водителя и пассажира. В этом ДТП оба автомобиля получили сильные механические повреждения, - описал произошедшее свидетель происшествия.
Похожее ДТП в Улан-Удэ было июле, оно произошло на Селенгинском мосту. Водитель врезался в ограждение. Из-за аварии образовалась огромная пробка.