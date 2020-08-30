«Смерть прошла мимо»: В Улан-Удэ в ДТП «прошило» «Хонду»

Водитель «Хёндэ» госпитализирован с переломом, пассажиры «Хёндэ» и «Хонды» получили травмы, но после осмотра медиками отпущены домой, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.





- Смерть прошла мимо, в паре сантиметров. Штырь ограждения пробил лобовое стекло «Хонды», чуть не повредив водителя и пассажира. В этом ДТП оба автомобиля получили сильные механические повреждения, - описал произошедшее свидетель происшествия.







