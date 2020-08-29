В Бурятии шестилетнего велосипедиста сбили на АЗС

Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения
Вчера, 28 августа, в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии был сбит шестилетний ребёнок на велосипеде. ДТП произошло в два часа дня на АЗС.
Юный велосипедист угодил под колёса автомобиля Toyota Hilux. Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения.
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Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения
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