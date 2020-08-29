У пьяного парня не оказалось водительских прав
В пятницу, 28 августа, рано утром в Бичурском районе Бурятии разбил машину и серьёзно пострадал пьяный водитель. 19-летний парень сел за руль «Тойоты Камри Грация» в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имея водительских прав.
Следуя со стороны села Слобода в направлении Малого Куналея, пьяный водитель вылетел с дороги в кювет, где врезался в дерево.
- В результате ДТП водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Заиграевском районе пьяный пешеход в тёмной одежде в потёмках попал под колёса «Тойоты RAV-4». Мужчина погиб на месте.
В Бурятии пьяный водитель врезался в дерево
Происшествия, Фото:
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