В Бурятии попавшую в ДТП машину отбросило на девочку

Девочку госпитализировали с подозрением на серьёзные травмы
В пятницу, 28 августа в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии машину, врезавшуюся в столб, отбросило на 14-летнюю девочку.
ДТП произошло 28 августа. По предварительным данным, водитель «Мазды Фамилия» врезался в придорожную опору освещения, затем машину отбросило прямо на девочку, а после автомобиль въехал в ещё одну опору.
- Пояснить обстоятельства ДТП водитель не смог. Пострадавшую с подозрением на травму головы и позвоночника экстренно эвакуировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ , - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии был также сбит шестилетний ребёнок на велосипеде
. 19-летний пьяный водитель без прав пострадал, врезавшись в дерево
.
Девочку госпитализировали с подозрением на серьёзные травмы
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