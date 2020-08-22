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В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной

В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У умершей женщины, помимо коронавируса, были другие заболевания

Число смертей среди больных коронавирусом в Бурятии выросло до 48. Накануне в стационаре по ул. Пирогова в Улан-Удэ, в отделении реанимации умерла 83-летняя пациентка.

- Умерла пациентка 83 лет от новой коронавирусной инфекции тяжёлой формы с двусторонней пневмонией, с гипертонической болезнью, с объёмным образованием мезогастрия, - сообщили в республиканском оперштабе.

До этого смертельный исход был зафиксирован также в понедельник, когда скончалась 55-летняя больная COVID-19.

С начала пандемии в Бурятии умирают чаще всего пожилые больные. Самой старшей было 93 года. Самой молодой среди скончавшихся пациентов была 43-летняя женщина.

На утро 22 августа общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 4860. За сутки диагноз подтвердился сразу у 56 человек
коронавирус смерть
 
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