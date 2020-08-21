Медиков Бурятии наградили почётными грамотами за борьбу с коронавирусом

- Награда неожиданная, потому что, всё-таки, награды такого уровня нам крайне редко вручали. То, что нас так высоко оценили, для меня, опытного врача, какое-то чудо. Чувствую радость и вдохновение. Мы работали ведь не за награды или деньги, мы просто выполняли свой профессиональный долг. Мне хотелось бы пожелать, чтобы медицинских работников всегда ценили и уважали, своевременно говорили слова благодарности, берегли и награждали. Я работаю уже больше 32 лет, и чтобы такие награды в таком количестве вручали медикам – это впервые в моей жизни, - рассказала «Байкал-Daily» Татьяна Сымбелова.





- Сегодня медицинская общественность очень гордится своими коллегами и, действительно, труд медработников оценён по достоинству. Мы от души поздравляем всех наших медиков, которые в эти тяжёлые времена смогли чётко и правильно справиться со своими задачами и достойно выглядеть. Число спасённых жизней – это, конечно, самая большая награда. Так держать, уважаемые коллеги! – сказала министр.





Почётной грамотой президента России награждены:



врач-нефролог госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией Вера Бадмаева



врач-пульмонолог госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией Галина Буянтуева



врач-эпидемиолог ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Дыжидма Мункуева



главный врач ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Татьяна Сымбелова



медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Елена Шулунова



Благодарностью президента России награждены:



заведующий приемным отделением врач-инфекционист ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Людмила Бадмаева



медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Елена Жаркой



медицинский брат палатный (постовой) 1 отделения ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Александр Нестеров



врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии № 5 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Андрей Урбатов



старшая медицинская сестра 1 отделения ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Гэрэлма Цырендашиева



старшая медицинская сестра 4 отделения ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Инна Чурикова



медицинская сестра-анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Василиса Шарапова



Почётные грамоты и благодарности Совета Федерации получили:



врач-инфекционист ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Елена Михайлова



врач-рентгенолог ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Наталья Нукулина



медицинская сестра-анестезист ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Светлана Соболева



санитар ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Оксана Цырендоржиева



фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Калашникова



Сегодня, 21 августа, в правительстве Бурятии состоялось награждение медицинских работников республики почётными грамотами и благодарностями президента России и Совета Федерации. Вручали грамоты 17 медикам глава Бурятии Алексей Цыденов и министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.Кроме того, сегодня заведующему отделением медицинской реабилитации центральной нервной системы Центра восточной медицины Зоригто Нанзатову присвоили звание заслуженного врача России. Зоригто Нанзатов внёс неоценимый вклад в восстановление и реабилитацию детей, пострадавших во время катастрофы в Чернобыле.- Вы гордость республики, гордость большой страны. Вы подаёте пример другим – как себя вести, как работать, как быть настоящим человеком, как приходить на помощь людям и защищать их жизнь и здоровье. Всем вам большое спасибо и низкий поклон. Наши медики круглосуточно сражаются на передовой и самоотверженно противостоят пандемии коронавируса. Врачи борются не только с коронавирусом, но еще и с целым набором болезней, врачи борются за нашу жизнь и здоровье, - сказал Алексей Цыденов.Почётные грамоты и благодарности за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении профессионального долга вручили врачам, лабораторным техникам, медсестрам и медбратьям, санитарам и фельдшерам скорой медицинской помощи. Почётную грамоту президента России получила и главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.Также медработников поздравила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.