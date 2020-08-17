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Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты

Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом

Для жителей Бурятии старше 65 лет открыли санаторно-курортные организации. Ранее из-за коронавируса был приостановлен приём на санаторное лечение для граждан старше 65-ти, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

11 августа изменения внесены в указ главы Бурятии Алексея Цыденова о мерах по защите населения от COVID-19.

Согласно новой редакции указа, лицам старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным садовым домам, при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия».

При этом работающим жителям республики старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по согласованию с работодателем.

Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам здравоохранения.

По данным на 17 августа, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4663 (+33 за сутки).



коронавирус профилактика курорты
 
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