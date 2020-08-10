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На коронавирус обследовали 25% жителей Бурятии

На коронавирус обследовали 25% жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тесты делают в нескольких больницах и частной клинике

За прошлые сутки в Бурятии на коронавирус обследовали 1290 человек. Всего с момента регистрации первых случаев заболевания лабораторными исследованиями на COVID-19 охвачены 254 490 человек, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Учитывая, что в Бурятии живёт 985 тысяч человек, более 25% населения уже сдавали анализы на коронавирус.

Исследования проводятся в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии, а также в пяти лабораториях пяти больниц – республиканского противотуберкулёзного диспансера, республиканской клинической больницы имени Семашко, республиканской инфекционной больницы, СПИД-центра и республиканского перинатального центра.

Кроме того, по желанию жители могут пройти обследование в частной медицинской организации ООО «Диагрупп».

С начала пандемии в Бурятию поступило тест-систем на 330 600 исследований.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

- Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса, - сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии COVID-19 заболели 35 человек. На 10 августа общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4444.


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