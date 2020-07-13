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В Бурятии подтопило одно из самых красивых сёл России

В Бурятии подтопило одно из самых красивых сёл России
Происшествия, 
Ливень обрушился на село Десятниково

12 июля в Тарбагатайском районе Бурятии сильный ливень нанёс ущерб селу Десятниково.

В группе «Тарбагатай-Инфо.24/7» сообщается, что после ливня занесло илом участок федеральной дороги, подтопило надворные постройки. Вода зашла в огороды местных жителей. Также размыло линию интернет-связи.

- Сейчас делаем подворный обход, определяем предварительно ущерб, смотрим, кому нужна какая помощь, - сообщил глава поселения Десятниковское Пётр Родионов.

Сегодня с утра в селе будет работать комиссия, которая решит, как устранять последствия ливня.

Видео «Тарбагатай-Инфо.24/7»

Как сообщал «Байкал-Daily», семейское село Десятниково было включено в список самых красивых деревень страны в 2016 году. Решение приняла ассоциация «Самые красивые деревни России». В 2018 году в список попало ещё одно тарбагатайское село – Большой Куналей.



подтопление
 
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