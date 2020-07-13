В Бурятии подтопило одно из самых красивых сёл России

В группе «Тарбагатай-Инфо.24/7» сообщается, что после ливня занесло илом участок федеральной дороги, подтопило надворные постройки. Вода зашла в огороды местных жителей. Также размыло линию интернет-связи.



Сегодня с утра в селе будет работать комиссия, которая решит, как устранять последствия ливня.







<br />

Видео «Тарбагатай-Инфо.24/7»



