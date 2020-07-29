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В Бурятии застрелили задравшего быка медведя

В Бурятии застрелили задравшего быка медведя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Медведя приманили на того же быка, которого он задрал

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 июля в посёлке Уакит Баунтовского района Бурятии медведь задрал двухгодовалого быка. ЧП произошло в черте посёлка, прямо возле детской площадки, что немало испугало местных жителей. Сразу же было решено получить разрешение на отстрел этого медведя.

В ночь с 24 на 25 июля группа охотников застрелила медведя. Об этом сообщается в группе «Баунт-инфо».

Охотники специально принимали медведя, использовав в качестве приманки того самого задранного быка.

Разрешение на добычу одной особи медведя в период с 24 июля по 15 сентября было получено, отмечается в группе «Баунт-инфо».

Жителей Уакита всё же просят соблюдать осторожность и обеспечить безопасный выпас скота. В этом году большие выходы медведей зарегистрированы в каждом районе Бурятии.
медведь
 
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