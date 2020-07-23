Рёв умирающего быка слышала половина посёлка
Ночью 22 июля в посёлке Уакит Баунтовского района Бурятии медведь задрал двухгодовалого быка. ЧП произошло прямо возле детской площадки. Это первый подобный случай за несколько лет, раньше нападения медведей фиксировались были за чертой посёлка, сообщается в группе «Баунт-Инфо».
- Медведь посреди посёлка задрал быка, вблизи жилые дома, ФАП, библиотека, детская площадка, СДК, хлебный магазин, - поделился местный житель.
Поиски медведя уже начаты, пока он не найден.
- Никто медведя не видел, никто не обнаружил. Он напал где-то на окраине посёлка, и скотинка от него вырвалась и прибежала в деревню. И уже тут мучительной смертью помирала. Полдеревни слышали, как орал бычок, собаки лаяли. Зверь хитрый. Это не лось. Будем получать разрешение на отстрел. Если он уже был, то вернётся. И он там не один, насколько мы знаем, ещё и медведица с медвежатами, - сообщил глава сельского поселения «Уакитское» Николай Козырев.
В Бурприроднадзоре сообщают, что в этом году большие выходы медведей зарегистрированы в каждом районе Бурятии.
- Принимается решение по регулированию численности животных. Решение (об отстреле) мы принимаем, когда есть угроза населению. Есть понятие вынужденного отстрела, оформляется акт и уже после этого отстрела принимается решение, - пояснили в ведомстве.
В группе «Баунт-инфо» размещён призыв к жителям Уакита соблюдать осторожность и обеспечить безопасный выпас скота.
В Бурятии медведь задрал быка возле детской площадки
Происшествия, Фото:
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