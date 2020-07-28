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В Бурятии тонущий мужчина едва не утопил спасателя

В Бурятии тонущий мужчина едва не утопил спасателя
Происшествия,  Фото:БПСО
Утопающий мужчина уже был в неадекватном состоянии и мешал спасателю

В понедельник, 27 июля около 8 утра спасателям поступило сообщение, что в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии, в районе старого причала Рыбзавода вниз по течению реки Баргузин несёт мужчину в одежде. Он звал на помощь. Два спасателя выехали с базы поисково-спасательного подразделения.

- Мы прибыли на место в течение двух минут, так как причал находится менее километра от базы подразделения. В 100 метрах от берега увидели утопающего. Его несло течением, он погружался в воду, выныривал и что-то бессвязно кричал. На переодевание в герметичный костюм не было времени, набросив спасжилет поверх формы, я прыгнул в воду. Догнал утопающего около 300 метров ниже по течению, уже посредине реки, в 150 метрах от берега. Схватив пострадавшего, попытался буксировать его к берегу, но все попытки блокировались мужчиной, который был в неадекватном состоянии. Теперь оставалось только одно — удерживать пострадавшего на поверхности и надеяться на действия товарища. Тем временем мой напарник договорился с местным жителем, на его лодке они подхватили нас ниже по течению реки, - рассказал спасатель 1 класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС Александр Борисов.

Пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии. Только благодаря вовремя поступившему сигналу, быстрому реагированию и оперативным действиям спасателей мужчину удалось спасти, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июля на реке Баргузин утонул человек.

В тот же день трагедия произошла на Гусином озере, где из трёх рыбаков с перевернувшейся лодки спасся только один.
спасение утопающего
 
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