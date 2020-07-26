Инцидент произошёл на реке Баргузин
Накануне, 25 июля, на реке Баргузин утонул человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. На место выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
- Спасателями обследована акватория реки на площади 9000 м2, в том числе с погружением водолаза, также поиски ведутся на берегу. Сегодня работы продолжаются, - сообщили в ведомстве.
В ГУ МЧС по Бурятии рекомендуют соблюдать правила безопасности при рыбалке.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на Гусином озере перевернулась лодка с тремя рыбаками, спастись удалось только одному мужчине.
В Бурятии ищут тело утонувшего человека
Происшествия, Фото:
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