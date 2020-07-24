В Иркутской области в тройном ДТП погиб мотоциклист

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Виновником аварии стал водитель автобуса



Смертельное ДТП произошло сегодня, 24 июля около 7.20 часов утра в городе Черемхово.



По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» на улице Маяковского при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Yamaha». После случившегося мотоцикл оказался на полосе встречного движения и столкнулся с двигавшимся автомобилем «ГАЗ».



35-летний водитель мотоцикла скончался в автомобиле скорой помощи.



По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

