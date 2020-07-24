Виновником аварии стал водитель автобуса
Смертельное ДТП произошло сегодня, 24 июля около 7.20 часов утра в городе Черемхово.
По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» на улице Маяковского при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Yamaha». После случившегося мотоцикл оказался на полосе встречного движения и столкнулся с двигавшимся автомобилем «ГАЗ».
35-летний водитель мотоцикла скончался в автомобиле скорой помощи.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в тройном ДТП погиб мотоциклист
Происшествия, Фото:
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