Забайкалец вырастил более 1000 кустов мака

Он устроил плантацию на заброшенной территории



В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края полицейские во время операции обнаружили на одном из заброшенных участков в селе Красная Долина плантацию мака.



Выращивал растения и ухаживал за ними 43-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранителям мужчина признался, что намеренно высадил растения на заброшенной территории, чтобы никто из родственников не знал об этом.



- Стражи порядка насчитали на участке 1066 кустов растительного вещества. Они были изъяты и направлены на экспертизу. По её результатам установлено, что мужчина выращивал наркосодержащее растение рода «papaver» (снотворный мак), - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 231 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.



