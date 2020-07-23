Он устроил плантацию на заброшенной территории
В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края полицейские во время операции обнаружили на одном из заброшенных участков в селе Красная Долина плантацию мака.
Выращивал растения и ухаживал за ними 43-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранителям мужчина признался, что намеренно высадил растения на заброшенной территории, чтобы никто из родственников не знал об этом.
- Стражи порядка насчитали на участке 1066 кустов растительного вещества. Они были изъяты и направлены на экспертизу. По её результатам установлено, что мужчина выращивал наркосодержащее растение рода «papaver» (снотворный мак), - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 231 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Забайкалец вырастил более 1000 кустов мака
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