В Бурятии в лесу нашли нелегальную свалку из дипломов

Любители скандинавской ходьбой нашли в лесу три кучи выброшенных документов



В Улан-Удэ в лесу в районе посёлка Горького местные жительницы, занимающиеся скандинавской ходьбой, увидели на несанкционированной свалке дипломы и свидетельства о повышении квалификации. Вероятно, они принадлежали Восточно-Сибирскому государственному университету технологий и управления.



- Мы с подругами занимаемся скандинавской ходьбой. Гуляем в лесу в районе поселка Горький. Весь лес завален мусором. Но сегодня там добавился мусор из нашего технологического университета, только на своём пути мы встретили три таких кучи, - рассказала «Байкал-Daily» одна из очевидцев.





















На фотографиях видно, что на многих дипломах и свидетельствах вырезана часть, где обычно указывается образовательное учреждение и город. Однако на коробках, в которых выбрасывались документы, можно увидеть «ВСГУТУ» и даже «ВСГТУ» (старое название университета – прим.ред.).Также судя по фото, можно сделать вывод, что в лес выбросили только незаполненные корочки, имён и других личных данных нет. Согласно федеральному закону «О персональных данных», при обработке персональных данных должны предприниматься необходимые меры для их защиты и утилизации. Это, впрочем, не отменяет ответственности за нелегальную свалку в лесу.