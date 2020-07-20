В Бурятии пьяный водитель лихачил на «встречке»

Пьяного автомобилиста остановили росгвардейцы
В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии автопатруль Росгвардии заметил автомобиль, водитель которого двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения.
Автомобиль «Лада-2110» выезжал на полосу встречного движения, создавая серьёзную угрозу другим участникам движения. Росгвардейцы заблокировали и остановили машину.
При проверке документов они установили, что водитель находится в состоянии опьянения. От него исходил характерный запах алкоголя, отмечалась невнятная речь.
Задержанный, 37-летний житель Закаменска, был передан наряду ДПС для принятия правового решения. Возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне пьяный водитель в Улан-Удэ устроил тройное ДТП.
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Происшествия, Фото:
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