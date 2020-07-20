Пьяный водитель устроил тройное ДТП в Улан-Удэ

В тот же момент «Ниссан», поворачивал во двор, в результате манёвров автомобили столкнулись. От удара водитель «Хёндая» ушёл влево и совершил столкновение с припаркованным возле кафе «День и ночь» автомобилем «Лексус 470».





Постепенно градус разборок накалялся. К уже работавшим на месте сотрудникам ГИБДД и Росгвардии вызвали на подмогу ещё два экипажа ДПС. Поведение участников аварии становилось неадекватным, все ругались матом. Так как виновник ДТП был пьян, договориться с ним иначе было никак невозможно.













Накануне, 19 июля, в Улан-Удэ на улице Лимонова напротив въезда в парк имени Орешкова, произошло тройное ДТП. По словам свидетеля происшествия, одним из участников аварии стал пьяный водитель.- Автомобиль «Ниссан X-Trail» двигался по улице Лимонова, напротив дома номер 1 начал поворачивать сторону двора. В этот момент на нерегулируемом пешеходном переходе начал обгон автомобиль «Хёндай Солярис», которым управлял мужчина в алкогольном опьянении, - поделился очевидец.ДТП произошло на глазах сотрудников Росгвардии, который сразу же остановили автомобиль. После аварии водители бурно выясняли обстоятельства происшествия. Ведь один только повреждённый у «Лексуса» бампер стоит около 30 тысяч рублей.На место оперативно прибыл экипаж сотрудников ГИБДД.Пострадавшим в этой аварии стал прохожий. Пешеход пытался увернуться, отпрыгнув от автомобилей. Но он, по предварительным данным, получил небольшие ушибы. Мужчина также пожаловался на плохое самочувствие. К нему приехала «скорая помощь»./>