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Пьяный водитель устроил тройное ДТП в Улан-Удэ

Пьяный водитель устроил тройное ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разборки водителей после ДТП были крайне напряжёнными

Накануне, 19 июля, в Улан-Удэ на улице Лимонова напротив въезда в парк имени Орешкова, произошло тройное ДТП. По словам свидетеля происшествия, одним из участников аварии стал пьяный водитель.

- Автомобиль «Ниссан X-Trail» двигался по улице Лимонова, напротив дома номер 1 начал поворачивать сторону двора. В этот момент на нерегулируемом пешеходном переходе начал обгон автомобиль «Хёндай Солярис», которым управлял мужчина в алкогольном опьянении, - поделился очевидец.

В тот же момент «Ниссан», поворачивал во двор, в результате манёвров автомобили столкнулись. От удара водитель «Хёндая» ушёл влево и совершил столкновение с припаркованным возле кафе «День и ночь» автомобилем «Лексус 470».


ДТП произошло на глазах сотрудников Росгвардии, который сразу же остановили автомобиль. После аварии водители бурно выясняли обстоятельства происшествия. Ведь один только повреждённый у «Лексуса» бампер стоит около 30 тысяч рублей.

На место оперативно прибыл экипаж сотрудников ГИБДД.

Пострадавшим в этой аварии стал прохожий. Пешеход пытался увернуться, отпрыгнув от автомобилей. Но он, по предварительным данным, получил небольшие ушибы. Мужчина также пожаловался на плохое самочувствие. К нему приехала «скорая помощь».

Постепенно градус разборок накалялся. К уже работавшим на месте сотрудникам ГИБДД и Росгвардии вызвали на подмогу ещё два экипажа ДПС. Поведение участников аварии становилось неадекватным, все ругались матом. Так как виновник ДТП был пьян, договориться с ним иначе было никак невозможно.



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ДТП
 
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