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В Бурятии умер 47-летний больной коронавирусом

В Бурятии умер 47-летний больной коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Зафиксирована 37-я смерть среди пациентов с коронавирусом

В Бурятии число умерших пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выросло до 37-ми. В стационаре по ул. Солнечная умер пациент, которому было 47 лет.

- У пациента была злокачественная опухоль мягких тканей с метастазированием и новая коронавирусная инфекция. Он находился на лечении в стационаре с 21 июня, из них 24 сутки в отделении реанимации, 22 суток – на ИВЛ, - сообщили в республиканском оперштабе.

В Бурятии в последнее время зафиксирован всплеск летальных исходов среди больных коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные умерла 69-летняя пациентка, в пятницу – 79-летний мужчина, а до этого за три дня скончались сразу пять человек.

На утро 20 июля в Бурятии зарегистрировано уже 3729 (+37 за сутки) случаев заражения COVID-19.

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