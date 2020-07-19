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36-й пациент с коронавирусом умер в Бурятии

36-й пациент с коронавирусом умер в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
У 69-летней женщины имелись тяжёлые сопутствующие заболевания

В стационаре по улице Солнечной умерла пациентка 69 лет с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.

- У пациентки имелись тяжёлые сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, ожирение, - отметили здесь.

Находилась на лечении в отделении реанимации с 15 июля.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 17 июля, скончался 79-летний мужчина

- Умер пациент 79 лет от новой коронавирусной инфекции тяжёлого течения с сопутствующей ишемической кардиомиопатией, кардиосклерозом с нарушением ритма и хронической сердечной недостаточностью, - сообщили вчера в республиканском оперштабе.



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