36-й пациент с коронавирусом умер в Бурятии

У 69-летней женщины имелись тяжёлые сопутствующие заболевания
В стационаре по улице Солнечной умерла пациентка 69 лет с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.
- У пациентки имелись тяжёлые сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, ожирение, - отметили здесь.
Находилась на лечении в отделении реанимации с 15 июля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 17 июля, скончался 79-летний мужчина
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- Умер пациент 79 лет от новой коронавирусной инфекции тяжёлого течения с сопутствующей ишемической кардиомиопатией, кардиосклерозом с нарушением ритма и хронической сердечной недостаточностью, - сообщили вчера в республиканском оперштабе.
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