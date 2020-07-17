Тело утонувшего выловили только в Прибайкальском районе
12 июля в районе станции Дивизионная в Улан-Удэ утонул 29-летний мужчина. Трагедия произошла на глазах его отца и друзей.
Почти четыре дня улан-удэнские спасатели искали тело погибшего. Поиски результата не дали.
Как сообщал «Байкал-Daily», тело выловили из Селенги 15 июля. Очевидцы сообщили о трупе, плывущем по реке вблизи села Бурдуково Прибайкальского района. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на место и выловили тело вблизи села Татаурово.
Похожая трагедия произошла на прошлой неделе. В Баргузинском районе женщина из опрокинувшейся лодки утонула на глазах своего мужа.
14 июля в Еравнинском районе Бурятии перевернулась лодка с пятью рыбаками, утонули двое из них.
В Улан-Удэ мужчина утонул на глазах отца и друзей
Происшествия, Фото:
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