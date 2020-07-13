Крупное ДТП произошло в Наушках
В субботу, 11 июля, в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии произошло крупное ДТП. Авария унесла жизнь одного человека, ещё семеро пострадали.
- 28-летний водитель автомобиля «Toyota Corona Premio», следуя по улице Железнодорожная, в районе дома № 55, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Windom» под управлением 22-летнего водителя, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель «Toyota Corona Premio» скончался на месте, пострадали два его пассажира.
Во второй машине пострадали пять человек, включая водителя. Все пострадавшие госпитализированы.
Известно, что погибший был лишён водительских прав.
В УГИБДД по Бурятии отметили, что водитель «Toyota Windom» находился в состоянии алкогольного опьянения – он освидетельствован на месте происшествия. Был ли пьян мужчина за рулём «Toyota Corona Premio», будет известно позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 июля в селе Гусиное Озеро погиб пассажир мотоцикла – он выпал из коляски во время движения.
В Бурятии в ДТП погиб один человек и пострадали семеро
Происшествия, Фото:
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